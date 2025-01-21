Лу Анарумо будет координировать защиту «Индианаполиса»

Клуб НФЛ «Индианаполис Колтс» наймет Лу Анарумо на должность координатора защиты.

Анарумо работал в аналогичной должности в «Цинциннати Бенгалс» с 2019 года, но был уволен по окончании нынешнего сезона.

У «Колтс» образовалась вакансия после отставки Гаса Брэдли. За последние два сезона защита «Индианаполиса» регрессировала от 15-го места по пропущенным ярдам до 29-го.

Помимо «Индианаполиса» у Анарумо также было собеседование на должность координатора в «Атланта Фэлконс».