Лу Анарумо будет координировать защиту «Индианаполиса»
Клуб НФЛ «Индианаполис Колтс» наймет Лу Анарумо на должность координатора защиты.
Анарумо работал в аналогичной должности в «Цинциннати Бенгалс» с 2019 года, но был уволен по окончании нынешнего сезона.
У «Колтс» образовалась вакансия после отставки Гаса Брэдли. За последние два сезона защита «Индианаполиса» регрессировала от 15-го места по пропущенным ярдам до 29-го.
Помимо «Индианаполиса» у Анарумо также было собеседование на должность координатора в «Атланта Фэлконс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем