Главный тренер «Огайо Стейт» будет зарабатывать $12.5 млн в год. Это второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров студенческого футбола

Университет Огайо Стейт объявил о предстоящем продлении контракта с главным тренером футбольной команды Райаном Дэем.

Дэй будет зарабатывать $12.5 млн ежегодно. По зарплате он уступает только главному тренеру «Джорджии» Кирби Смарту, его зарплата — $13.2 млн в год.

«Огайо Стейт Бакайс» стали чемпионами студенческого сезона.