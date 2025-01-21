«Огайо Стейт» выиграл национальный финал в студенческом футболе

Футболисты «Огайо Стейт Бакайс» стали чемпионами студенческого сезона. В финале они обыграли «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (34:23).

К середине третьей четверти «Огайо Стейт» вел в счете 31:7. «Нотр-Дам» сократил отставание до 8 очков за 4 минуты до конца встречи, но итоговая победа осталась за «Бакайс».

«Огайо Стейт» стал первым чемпионом студенческого сезона при новом, расширенном формате плей-офф из 12 команд.

«Бакайс» проиграли на последней неделе регулярки «Мичиган Вулверинс» и откатились в рейтинге сильнейших команд со второй позиции на восьмую.

На пути к финалу «Огайо Стейт» обыграл в плей-офф «Теннесси» (42:17), «Орегон» (41:21) и «Техас» (28:14).

Это первый в истории университета национальный чемпионский титул с 2014 года и 9-й за всю историю.