«Огайо Стейт» выиграл национальный финал в студенческом футболе
Футболисты «Огайо Стейт Бакайс» стали чемпионами студенческого сезона. В финале они обыграли «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (34:23).
К середине третьей четверти «Огайо Стейт» вел в счете 31:7. «Нотр-Дам» сократил отставание до 8 очков за 4 минуты до конца встречи, но итоговая победа осталась за «Бакайс».
«Огайо Стейт» стал первым чемпионом студенческого сезона при новом, расширенном формате плей-офф из 12 команд.
«Бакайс» проиграли на последней неделе регулярки «Мичиган Вулверинс» и откатились в рейтинге сильнейших команд со второй позиции на восьмую.
На пути к финалу «Огайо Стейт» обыграл в плей-офф «Теннесси» (42:17), «Орегон» (41:21) и «Техас» (28:14).
Это первый в истории университета национальный чемпионский титул с 2014 года и 9-й за всю историю.
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