Билл Беличик подписал официальный контракт с университетом Северной Каролины на 5 лет
Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик заключил официальный контракт с университетом Северной Каролины.
Ранее 72-летний специалист имел на руках только предварительный договор, из-за чего пресса спекулировала о возможном возвращении тренера в НФЛ. Известно, что миноритарный владелец «Лас-Вегас Рейдерс» Том Брэди узнавал у Беличика о возможности возглавить команду.
По 5-летнему контракту Беличик будет зарабатывать $10 млн в год, однако только в первые 3 года эта сумма гарантирована.
За 24 года работы в «Нью-Ингленде» Беличик 6 раз выигрывал Супербоул. За карьеру он суммарно выиграл 333 матча в регулярных сезонах и плей-офф, по этому показателю впереди только Дон Шула (347).
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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