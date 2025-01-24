Билл Беличик подписал официальный контракт с университетом Северной Каролины на 5 лет

Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик заключил официальный контракт с университетом Северной Каролины.

Ранее 72-летний специалист имел на руках только предварительный договор, из-за чего пресса спекулировала о возможном возвращении тренера в НФЛ. Известно, что миноритарный владелец «Лас-Вегас Рейдерс» Том Брэди узнавал у Беличика о возможности возглавить команду.

По 5-летнему контракту Беличик будет зарабатывать $10 млн в год, однако только в первые 3 года эта сумма гарантирована.

За 24 года работы в «Нью-Ингленде» Беличик 6 раз выигрывал Супербоул. За карьеру он суммарно выиграл 333 матча в регулярных сезонах и плей-офф, по этому показателю впереди только Дон Шула (347).