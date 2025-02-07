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Джош Аллен признан самым ценным игроком регулярного сезона НФЛ

Квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен завоевал награду MVP по итогам регулярного сезона НФЛ.

Об этом стало известно в ходе церемонии вручения индивидуальных наград НФЛ, которая прошла минувшей ночью в Новом Орлеане.

В борьбе за звание MVP Аллен обошел квотербека «Балтимор Рейвенс» Ламара Джексона и раннинбека «Филадельфия Иглс» Сейкуона Баркли. Аллен заработал 383 суммарных балла (27 первых мест), у Джексона 362 балла (23), у Баркли 120 баллов (0). Также баллы получили квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу и квотербек «Детройт Лайонс» Джаред Гофф.

Это первая подобная награда в карьере Аллена. В минувшей регулярке он реализовал 63.6% передач на 3,731 ярд с 28 пасовыми тачдаунами при 6 перехватах. Также он заработал 531 ярд и 12 тачдаунов на выносе.

Обладатели других наград:

  • Игрок в нападении: RB Сейкуон Баркли («Филадельфия»)

  • Игрок в защите: CB Пэт Сертен («Денвер»)

  • Тренер: Кевин О’Коннелл («Миннесота»)

  • Ассистент: Бен Джонсон («Детройт»)

  • Новичок в нападении: QB Джейден Дэниелс («Вашингтон»)

  • Новичок в защите: Edge Джаред Верс («ЛА Рэмс»)

  • Возвращение года: QB Джо Бурроу («Цинциннати»)

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoДжаред Верс
logoБаффало
logoБен Джонсон
logoЛамар Джексон
logoДжо Бурроу
logoСейкуон Баркли
logoКевин О'Коннелл
logoДжейден Дэниелс
Патрик Сертэн
logoДжош Аллен
logoНФЛ
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