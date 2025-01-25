Дион Доукинс: «Линейным нападения нужна своя номинация на церемонии награждения НФЛ»
Левый тэкл «Баффало Биллс» Дион Доукинс заявил, что игроков его амплуа должны отдельно отмечать во время церемонии награждения НФЛ.
«Классных линейных нападения не награждают. Не существует номинации «Охранник года». Я пытаюсь добиться, чтобы такую награду ввели. Ведь столько классных игроков. Мы отмечаем классных квотербеков, раннинбеков, есть пасовые титулы, выносные. И все это отражение игры линейных нападения», — сказал Доукинс.
Церемония вручения индивидуальных наград НФЛ состоится в ночь с 6 на 7 февраля.
Ни один линейный нападения не попал ни в одну из номинаций.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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