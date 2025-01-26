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Трэвис Келси: «Я мечтал быть в НФЛ таким квотербеком, как Джош Аллен»

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси похвалил квотербека «Баффало Биллс» Джош Аллена за уровень игры в НФЛ.

«Я мечтал быть в НФЛ таким, как Джош: крупным, атлетичным квотербеком с сильным броском. Но у меня нет такого таланта [бросать мяч], как у Джоша, поэтому меня перевели на тайт-энда.

Он умеет все — он берет быка за рога и стал настоящим лидером своей команды. Каждую неделю именно он — тот, кто мотивирует остальных выкладываться на максимум. Я очень его уважаю», — сказал Келси.

Келси играл на позиции квотербека в школе, но стал тайт-эндом в университете Цинциннати.

В минувшем сезоне Аллен набрал 3731 пасовый ярд, 28 пасовых тачдаунов при 6 перехватах, а также набрал 531 ярд и 12 тачдаунов на выносе. Наряду с Ламаром Джексоном из «Балтимор Рейвенс» он считается фаворитом в борьбе за титул MVP регулярки.

Финал Американской конференции «Канзас-Сити» — «Баффало» пройдет сегодня ночью и начнется в 2:30 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoДжош Аллен
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