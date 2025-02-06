НФЛ в 2026 году впервые проведет матч регулярного сезона в Австралии

В 2026 году матч регулярного сезона НФЛ будет впервые сыгран в Австралии.

Номинальными хозяевами матча в Мельбурне будут «Лос-Анджелес Рэмс». Их соперник определится при составлении расписания на сезон.

Согласно исследованиям НФЛ, в Австралии насчитывается 6.6 млн фанатов лиги.

С 2025 года НФЛ может организовывать до 8 матчей регулярного сезона за пределами США.

В минувшей регулярке матч НФЛ впервые в истории был проведен в Бразилии.