НФЛ в 2026 году впервые проведет матч регулярного сезона в Австралии
В 2026 году матч регулярного сезона НФЛ будет впервые сыгран в Австралии.
Номинальными хозяевами матча в Мельбурне будут «Лос-Анджелес Рэмс». Их соперник определится при составлении расписания на сезон.
Согласно исследованиям НФЛ, в Австралии насчитывается 6.6 млн фанатов лиги.
С 2025 года НФЛ может организовывать до 8 матчей регулярного сезона за пределами США.
В минувшей регулярке матч НФЛ впервые в истории был проведен в Бразилии.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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