Мэттью Стэффорд — о продолжении карьеры в НФЛ: «Мне нужно время подумать об этом»

Квотербек «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффорд после поражения от «Филадельфия Иглс» в плей-офф НФЛ заявил, что ему потребуется время на раздумья о продолжении карьеры.

«Но у меня есть ощущение, что я показывал хорошую игру. Остались ли во мне еще силы играть в футбол? Безусловно», — добавил квотербек.

У 36-летнего Стэффорда контракт с «Рэмс» еще на два года.

В игре против «Иглс» Стэффорд реализовал 26 из 44 передач на 324 ярда с 2 тачдаунами без перехватов. Он допустил два фамбла, после одного из которых мяч был подобран соперником.