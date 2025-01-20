Мэттью Стэффорд — о продолжении карьеры в НФЛ: «Мне нужно время подумать об этом»
Квотербек «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффорд после поражения от «Филадельфия Иглс» в плей-офф НФЛ заявил, что ему потребуется время на раздумья о продолжении карьеры.
«Но у меня есть ощущение, что я показывал хорошую игру. Остались ли во мне еще силы играть в футбол? Безусловно», — добавил квотербек.
У 36-летнего Стэффорда контракт с «Рэмс» еще на два года.
В игре против «Иглс» Стэффорд реализовал 26 из 44 передач на 324 ярда с 2 тачдаунами без перехватов. Он допустил два фамбла, после одного из которых мяч был подобран соперником.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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