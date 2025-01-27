Американский журналист угадывает чемпиона НФЛ 5 лет подряд. В этот раз он выбрал «Канзас-Сити Чифс» – клуб сыграет в Супербоуле
Комментатор Fox Sports Питер Шрагер предсказал чемпиона НФЛ в 5 сезонах подряд.
Перед каждым сезоном американский журналист записывает прогноз на итоги НФЛ. Он 5 лет подряд угадывает победителя Супербоула:
Сезон-2019/20 — «Канзас-Сити Чифс» (6.00 – коэффициент на титул)
Сезон-2020/21 — «Тампа-Бэй Бакканирс» (13.00)
Сезон-2021/22 — «Лос-Анджелес Рэмс» (15.00)
Сезон-2022/23 — «Канзас-Сити Чифс» (11.00)
Сезон-2023/24 — «Канзас-Сити Чифс» (6.00)
Перед стартом сезона-2024/25 он поставил на победу «Чифс» за 7.00. Прогноз Шрагера близок к заходу – «Канзас-Сити» сыграет в Супербоуле с «Филадельфией Иглз».
Матч пройдет в ночь на 10 февраля в Новом Орлеане.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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