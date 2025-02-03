Футболисты «Чифс» и «Иглс» прибыли в Новый Орлеан перед Супербоулом
Участники Супербоула LIX, футболисты «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс», прибыли в Новый Орлеан.
Сегодня ночью стартует медийная неделя, когда игроки обеих команд будут доступны для общения со СМИ.
Супербоул пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Начало матча — в 2:30 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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