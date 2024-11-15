Майка Парсонс: «Джайентс» едва не заставили нас поверить, что Сейкуон больше не топ-игрок»
Лайнбекер «Даллас Каубойс» Майка Парсонс раскритиковал решение «Нью-Йорк Джайентс» отпустить раннинбека Сейкуона Баркли в прошедшее межсезонье.
«Кроме шуток, «Джайентс» едва не заставили нас поверить, что Сейкуон больше не топ-игрок. Они предпочли заплатить Дэниелу Джонсу вместо него. Это о многом говорит!», — написал Парсонс.
В матче 11-го тура против «Вашингтон Коммандерс» Сейкуон Баркли набрал 146 ярдов и 2 тачдауна на выносе.
Парсонс выступал с Баркли за команду университета Пенн Стейт.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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