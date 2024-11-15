Майка Парсонс: «Джайентс» едва не заставили нас поверить, что Сейкуон больше не топ-игрок»

Лайнбекер «Даллас Каубойс» Майка Парсонс раскритиковал решение «Нью-Йорк Джайентс» отпустить раннинбека Сейкуона Баркли в прошедшее межсезонье.

«Кроме шуток, «Джайентс» едва не заставили нас поверить, что Сейкуон больше не топ-игрок. Они предпочли заплатить Дэниелу Джонсу вместо него. Это о многом говорит!», — написал Парсонс.

В матче 11-го тура против «Вашингтон Коммандерс» Сейкуон Баркли набрал 146 ярдов и 2 тачдауна на выносе.

Парсонс выступал с Баркли за команду университета Пенн Стейт.