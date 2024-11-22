«Джетс» расстанутся с Роджерсом по окончании сезона (ESPN, SNY)
Квотербек Аарон Роджерс покинет «Нью-Йорк Джетс» по завершении сезона.
Анонимный источник, близкий к ситуации, сообщил ESPN на этой неделе, что будет «шокирован», если Роджерс останется в клубе на следующий сезон.
Телеканал Sports New York также опубликовал информацию о том, что «Джетс» «предпочли бы сменить квотербека» в межсезонье.
Как отмечает журналист CBS Sports и бывший агент НФЛ Джоэл Корри, после травмы ахилла 40-летний Роджерс испытывает серьезные физические трудности и не может эффективно перемещаться в конверте.
Если «Джетс» оформят отчисление Роджерса после 1 июня, то сэкономят $10 млн под потолком зарплат.
В нынешнем сезоне Роджерс одержал 3 победы в 11 матчах. Он реализовал 63.4% передач на 2,442 ярда с 17 тачдаунами при 7 перехватах. По пасовому рейтингу (88.9) он занимает 21-е место в лиге.
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