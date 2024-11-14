3

НФЛ. 11-я неделя. «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

С 15 по 19 ноября пройдут матчи 11-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

11-я неделя

15 ноября

ФиладельфияВашингтон – 4.15

17 ноября

ДетройтДжексонвилл – 21.00

МайамиЛас-Вегас – 21.00

Нью-ИнглендЛос-Анджелес Рэмс – 21.00

Нью-Йорк ДжетсИндианаполис – 21.00

Нью-ОрлеанКливленд – 21.00

ПиттсбургБалтимор – 21.00

ТеннессиМиннесота – 21.00

ЧикагоГрин-Бэй – 21.00

18 ноября

ДенверАтланта – 0.05

Сан-ФранцискоСиэтл – 0.05

БаффалоКанзас-Сити – 0.25

Лос-Анджелес ЧарджерсЦинциннати – 4.20

19 ноября

ДалласХьюстон – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.

Восток АФК

  1. Баффало 8–2 (+97)

  2. Майами 3–6 (–55)

  3. НЙ Джетс 3–7 (–37)

  4. Нью-Ингленд 3–7 (–60)

Север АФК

  1. Питтсбург 7–2 (+69)

  2. Балтимор 7–3 (+65)

  3. Цинциннати 4–6 (+8)

  4. Кливленд 2–7 (–65)

Юг АФК

  1. Хьюстон 6–4 (–2)

  2. Индианаполис 4–6 (-15)

  3. Теннесси 2–7 (–83)

  4. Джексонвилл 2–8 (–62)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 9–0 (+58)

  2. ЛА Чарджерс 6–3 (+68)

  3. Денвер 5–5 (+20)

  4. Лас-Вегас 2–7 (–83)

Восток НФК

  1. Филадельфия 7–2 (+72)

  2. Вашингтон 7–3 (+73)

  3. Даллас 3–6 (–82)

  4. НЙ Джайентс 2–8 (–66)

Север НФК

  1. Детройт 8–1 (+113)

  2. Миннесота 7–2 (+64)

  3. Грин-Бэй 6–3 (+36)

  4. Чикаго 4–5 (+8)

Юг НФК

  1. Атланта 6–4 (+2)

  2. Тампа-Бэй 4–6 (+13)

  3. Нью-Орлеан 3–7 (–19)

  4. Каролина 3–7 (–143)

Запад НФК

  1. Аризона 6–4 (+18)

  2. Сан-Франциско 5–4 (+31)

  3. ЛА Рэмс 4–5 (–31)

  4. Сиэтл 4–5 (–11)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoНью-Ингленд
результаты
logoНФЛ
logoВашингтон
logoБаффало
logoМайами
logoНью-Йорк Джетс
logoБалтимор
logoЦинциннати
logoКливленд
logoПиттсбург
logoХьюстон
logoИндианаполис
logoДжексонвилл
logoТеннесси
logoДенвер
logoКанзас-Сити
logoЛас-Вегас
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoДаллас
logoФиладельфия
logoЧикаго
logoДетройт
logoГрин-Бэй
logoМиннесота
logoАтланта
logoНью-Орлеан
logoСан-Франциско
logoСиэтл
logoЛос-Анджелес Рэмс
Рекомендуем
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НФЛ. 10-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Детройтом», «Лос-Анджелес Рэмс» встретился с «Майами», другие результаты
11412 ноября, 05:14
НФЛ намерена провести в следующем году 8 матчей регулярного сезона за пределами США
311 ноября, 16:59
Главный тренер команды университета Индианы получил 487 голосов на выборах президента США
9 ноября, 10:47
Дак Прескотт может пропустить больше месяца из-за травмы
7 ноября, 07:16
НФЛ. 9-я неделя. «Канзас-Сити» сыграл с «Тампа-Бэй», другие результаты
635 ноября, 06:20
Главный тренер «Нью-Орлеана» Деннис Аллен отправлен в отставку
4 ноября, 15:51
НФЛ. 8-я неделя. «Балтимор» сыграл с «Кливлендом», «Лас-Вегас» – с «Канзас-Сити» и другие результаты
6329 октября, 06:05
Ресивер «Денвера» Джош Рейнолдс получил два пулевых ранения
125 октября, 14:35
«Канзас-Сити» обменял ресивера Деандре Хопкинса из «Теннесси»
123 октября, 16:31
НФЛ. 7-я неделя. «Тампа-Бэй» сыграла с «Балтимором», «Аризона» встретилась с «Чарджерс» и другие результаты
10122 октября, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Главный тренер «Филадельфии» проговорился, что у квотербека Джейлена Хертса травмирован голеностоп
9 ноября, 16:54
Владелец «Джетс» может присоединиться к администрации Дональда Трампа
9 ноября, 14:52
Дак Прескотт будет переведен в резерв для травмированных. Квотербек «Далласа» может пропустить остаток сезона
19 ноября, 12:48
Уилл Левис сыграет против «Чарджерс» в стартовом составе
9 ноября, 10:02
Генменеджер «Кливленда» ушел от ответа на вопрос, останется ли Дешон Уотсон стартовым квотербеком команды
7 ноября, 15:52
Защитник «Детройта» Брайан Брэнч извинился за демонстрацию среднего пальца болельщикам «Грин-Бэй»
7 ноября, 13:51
Брайс Янг сыграет в Мюнхене. Это третий для квотербека «Пэнтерс» выход в стартовом составе подряд
7 ноября, 11:49
Гарретт Уилсон и Сейкуон Баркли попали в число лучших игроков 9-го тура НФЛ
17 ноября, 09:16
Кикер «Джайентс» Грег Джозеф пропустит ближайший матч из-за травмы. Бить по воротам будет новичок из тренировочного состава
2 ноября, 16:33
Тайт-энд «Миннесоты» Ти Джей Хокенсон сыграет впервые в сезоне
2 ноября, 14:31