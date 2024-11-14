НФЛ. 11-я неделя. «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
Регулярный чемпионат
11-я неделя
15 ноября
Филадельфия – Вашингтон – 4.15
17 ноября
Детройт – Джексонвилл – 21.00
Нью-Ингленд – Лос-Анджелес Рэмс – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Индианаполис – 21.00
Нью-Орлеан – Кливленд – 21.00
18 ноября
Сан-Франциско – Сиэтл – 0.05
Баффало – Канзас-Сити – 0.25
Лос-Анджелес Чарджерс – Цинциннати – 4.20
19 ноября
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Восток АФК
Баффало 8–2 (+97)
Майами 3–6 (–55)
НЙ Джетс 3–7 (–37)
Нью-Ингленд 3–7 (–60)
Север АФК
Питтсбург 7–2 (+69)
Балтимор 7–3 (+65)
Цинциннати 4–6 (+8)
Кливленд 2–7 (–65)
Юг АФК
Хьюстон 6–4 (–2)
Индианаполис 4–6 (-15)
Теннесси 2–7 (–83)
Джексонвилл 2–8 (–62)
Запад АФК
Канзас-Сити 9–0 (+58)
ЛА Чарджерс 6–3 (+68)
Денвер 5–5 (+20)
Лас-Вегас 2–7 (–83)
Восток НФК
Филадельфия 7–2 (+72)
Вашингтон 7–3 (+73)
Даллас 3–6 (–82)
НЙ Джайентс 2–8 (–66)
Север НФК
Детройт 8–1 (+113)
Миннесота 7–2 (+64)
Грин-Бэй 6–3 (+36)
Чикаго 4–5 (+8)
Юг НФК
Атланта 6–4 (+2)
Тампа-Бэй 4–6 (+13)
Нью-Орлеан 3–7 (–19)
Каролина 3–7 (–143)
Запад НФК
Аризона 6–4 (+18)
Сан-Франциско 5–4 (+31)
ЛА Рэмс 4–5 (–31)
Сиэтл 4–5 (–11)
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