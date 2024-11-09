Владелец «Джетс» может присоединиться к администрации Дональда Трампа

В клубе НФЛ «Нью-Йорк Джетс» ждут, что владелец Вуди Джонсон в скором времени займет пост в администрации избранного президента США Дональда Трампа.

В первый президентский срок Трампа Джонсон работал послом США в Великобритании. В его отсутствие обязанности владельца «Джетс» исполнял его брат Кристофер.

Именно Кристофер Джонсон нанял нынешнего генменеджера клуба Джо Дагласа, а также уволенного по ходу сезона тренера Роберта Сале.

«Джетс» в этом регулярном сезоне одержали 3 победы при 6 поражениях. В предстоящем туре они сыграют с «Аризона Кардиналс». Матч пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 00:25 мск.