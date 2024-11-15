Съезд скаутов НФЛ будет проходить в Индинаполисе еще как минимум два года

Власти города Индианаполис, штат Индиана, согласовали с НФЛ проведение двух последующих съездов скаутов.

Съезд скаутов (известен среди болельщиков как «комбайн») проводится в Индианаполисе с 1987 года.

В прошлом году мероприятие на стадионе «Лукас Ойл» посетили более 27 тысяч фанатов.

Ежегодно в съезде скаутов принимают участие более 300 выпускников университетов.