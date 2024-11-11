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НФЛ намерена провести в следующем году 8 матчей регулярного сезона за пределами США

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл рассказал о планах лиги по расширению Международной серии на будущий год.

«Мы точно едем в Испанию, об этом мы уже объявляли. Мы рассчитываем вернуться в Мехико. Рассчитываем вернуться в Бразилию. Мы точно вернемся в Великобританию. И мы также рассчитываем на еще один матч в районе Великобритании, например, в Ирландии. Есть такая вероятность. И мы точно будем играть здесь, в Германии. Всего выходит 8 матчей, на это мы нацеливаемся», — рассказал Гуделл перед началом матча на «Альянц-Арене».

Два стадиона в Дублине принимали матчи по американскому футболу — на «Авива» выступали студенческие команды, а арена «Кроук Парк» принимала предсезонную игру «Питтсбург Стилерс» и «Чикаго Беарс» в 1997 году.

Основными кандидатами на потенциальный матч в Ирландии считаются «Стилерс». Их покойный владелец Дэн Руни с 2009-го по 2012-й служил послом США в Ирландии. Маркетинговые права на Ирландию помимо «Питтсбурга» принадлежат «Джексонвилл Джегуарс» и «Нью-Йорк Джетс».

В Испании матч НФЛ пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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