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НФЛ. 10-я неделя. «Балтимор» сыграет с «Цинциннати» и другие матчи

С 8 по 12 ноября пройдут матчи десятой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

10-я неделя

8 ноября

БалтиморЦинциннати – 4.15

10 ноября

КаролинаНью-Йорк Джайентс – 17.30

ЧикагоНью-Ингленд – 21.00

ИндианаполисБаффало – 21.00

ДжэксонвиллМиннесота – 21.00

Канзас-СитиДенвер – 21.00

Нью-ОрлеанАтланта – 21.00

Тампа-БэйСан-Франциско – 21.00

ВашингтонПиттсбург – 21.00

11 ноября

Лос-Анджелес ЧарджерсТеннесси – 0.05

АризонаНью-Йорк Джетс – 0.25

ДалласФиладельфия – 0.25

ХьюстонДетройт – 4.20

12 ноября

Лос-Анджелес РэмсМайами – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.

Восток АФК

  1. Баффало 7–2 (+87)

  2. НЙ Джетс 3–6 (–12)

  3. Майами 2–6 (–63)

  4. Нью-Ингленд 2–7 (–76)

Север АФК

  1. Питтсбург 6–2 (+68)

  2. Балтимор 6–3 (+64)

  3. Цинциннати 4–5 (+9)

  4. Кливленд 2–7 (–65)

Юг АФК

  1. Хьюстон 6–3 (+1)

  2. Индианаполис 4–5 (-5)

  3. Теннесси 2–6 (–73)

  4. Джексонвилл 2–7 (–57)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 8–0 (+56)

  2. ЛА Чарджерс 5–3 (+58)

  3. Денвер 5–4 (+22)

  4. Лас-Вегас 2–7 (–83)

Восток НФК

  1. Вашингтон 7–2 (+74)

  2. Филадельфия 6–2 (+44)

  3. Даллас 3–5 (–54)

  4. НЙ Джайентс 2–7 (–63)

Север НФК

  1. Детройт 7–1 (+110)

  2. Миннесота 6–2 (+59)

  3. Грин-Бэй 6–3 (+36)

  4. Чикаго 4–4 (+24)

Юг НФК

  1. Атланта 6–3 (+5)

  2. Тампа-Бэй 4–5 (+16)

  3. Каролина 2–7 (–146)

  4. Нью-Орлеан 2–7 (–22)

Запад НФК

  1. Аризона 5–4 (–7)

  2. ЛА Рэмс 4–4 (–24)

  3. Сан-Франциско 4–4 (+28)

  4. Сиэтл 4–5 (–11)

Опубликовал: Антон Пилясов
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