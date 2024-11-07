НФЛ. 10-я неделя. «Балтимор» сыграет с «Цинциннати» и другие матчи
Регулярный чемпионат
10-я неделя
8 ноября
Балтимор – Цинциннати – 4.15
10 ноября
Каролина – Нью-Йорк Джайентс – 17.30
Чикаго – Нью-Ингленд – 21.00
Индианаполис – Баффало – 21.00
Джэксонвилл – Миннесота – 21.00
Канзас-Сити – Денвер – 21.00
Нью-Орлеан – Атланта – 21.00
Тампа-Бэй – Сан-Франциско – 21.00
11 ноября
Лос-Анджелес Чарджерс – Теннесси – 0.05
Аризона – Нью-Йорк Джетс – 0.25
Даллас – Филадельфия – 0.25
12 ноября
Лос-Анджелес Рэмс – Майами – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Восток АФК
Баффало 7–2 (+87)
НЙ Джетс 3–6 (–12)
Майами 2–6 (–63)
Нью-Ингленд 2–7 (–76)
Север АФК
Питтсбург 6–2 (+68)
Балтимор 6–3 (+64)
Цинциннати 4–5 (+9)
Кливленд 2–7 (–65)
Юг АФК
Хьюстон 6–3 (+1)
Индианаполис 4–5 (-5)
Теннесси 2–6 (–73)
Джексонвилл 2–7 (–57)
Запад АФК
Канзас-Сити 8–0 (+56)
ЛА Чарджерс 5–3 (+58)
Денвер 5–4 (+22)
Лас-Вегас 2–7 (–83)
Восток НФК
Вашингтон 7–2 (+74)
Филадельфия 6–2 (+44)
Даллас 3–5 (–54)
НЙ Джайентс 2–7 (–63)
Север НФК
Детройт 7–1 (+110)
Миннесота 6–2 (+59)
Грин-Бэй 6–3 (+36)
Чикаго 4–4 (+24)
Юг НФК
Атланта 6–3 (+5)
Тампа-Бэй 4–5 (+16)
Каролина 2–7 (–146)
Нью-Орлеан 2–7 (–22)
Запад НФК
Аризона 5–4 (–7)
ЛА Рэмс 4–4 (–24)
Сан-Франциско 4–4 (+28)
Сиэтл 4–5 (–11)
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