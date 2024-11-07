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Гарретт Уилсон и Сейкуон Баркли попали в число лучших игроков 9-го тура НФЛ

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам девятого тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал ресивер «Нью-Йорк Джетс» Гарретт Уилсон. В матче против «Хьюстон Тексанс» (21:13) он поймал 9 передач на 90 ярдов с 2 тачдаунами.

В Национальной конференции был отмечен раннинбек «Филадельфия Иглс» Сейкуон Баркли. В игре против «Джексонвилл Джегуарс» (28:23) игрок «Иглс» суммарно набрал 199 ярдов и 2 тачдауна.

В защите лучшими стали ди-энд «Цинциннати Бенгалс» Трей Хендриксон и сейфти «Лос-Анджелес Рэмс» Кэмрен Кинченс. Хендриксон сделал 4 сэка и спровоцировал фамбл в матче с «Лас-Вегас Рейдерс» (41:24). Кинченс сделал 2 перехвата, один из которых был возвращен в зачетную зону, в игре против «Сиэтл Сихокс» (26:20).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан кикер «Баффало Биллс» Тайлер Басс. Он забил 3 из 3 филд-голов, один из которых стал рекордным в истории клуба — 61 ярд.

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван пантер «Аризона Кардиналс» Блейк Гилликин, направивший 3 из 4 пантов за пределы 20-ярдовой линии соперника.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoБаффало
logoНью-Йорк Джетс
logoЦинциннати
logoФиладельфия
logoАризона
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoСейкуон Баркли
Гарретт Уилсон
Трей Хендриксон
Тайлер Басс
logoКэмрен Кинченс
logoБлейк Гилликин
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