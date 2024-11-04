Главный тренер «Нью-Орлеана» Деннис Аллен отправлен в отставку

Клуб НФЛ «Нью-Орлеан Сейнтс» отправил в отставку главного тренера Дениса Аллена после 7-го поражения подряд в нынешнем регулярном сезоне.

Накануне «Сейнтс» потерпели поражение от занимавших последнее место на Юге НФК «Каролина Пэнтерс» (22:23).

Исполняющим обязанности главного тренера «Нью-Орлеана» будет координатор спецбригад Дэррен Риззи.

Аллен возглавил команду после ухода Шона Пейтона в 2022 году. До этого он 7 лет работал в должности координатора защиты «Сейнтс».

За 43 матча в роли главного тренера Аллен добился результата 18–25.