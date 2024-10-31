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НФЛ. 9-я неделя. «Джетс» сыграют с «Хьюстоном», «Баффало» против «Майами», другие матчи

С 1 по 4 ноября пройдут матчи девятой недели НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

9-я неделя

1 ноября

Нью-Йорк Джетс – Хьюстон – 3.15

3 ноября

Атланта – Даллас – 21.00

Балтимор – Денвер – 21.00

Баффало – Майами – 21.00

Каролина – Нью-Орлеан – 21.00

Кливленд – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00

Нью-Йорк Джайентс – Вашингтон – 21.00

Теннесси – Нью-Ингленд – 21.00

Цинциннати – Лас-Вегас – 21.00

4 ноября

Аризона – Чикаго – 0.05

Филадельфия – Джексонвилл – 0.05

Грин-Бэй – Детройт – 0.25

Сиэтл – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25

Миннесота – Индианаполис – 4.20

ПРИМЕЧАНИЕ: команды, играющие дома, указаны первыми.

Восток АФК

  1. Баффало 6–2 (+84)

  2. Майами 2–5 (–60)

  3. Нью-Ингленд 2–6 (–73)

  4. НЙ Джетс 2–6 (–20)

Север АФК

  1. Питтсбург 6–2 (+68)

  2. Балтимор 5–3 (+33)

  3. Цинциннати 3–5 (–8)

  4. Кливленд 2–6 (–48)

Юг АФК

  1. Хьюстон 6–2 (+9)

  2. Индианаполис 4–4 (+3)

  3. Джексонвилл 2–6 (–52)

  4. Теннесси 1–6 (–76)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 7–0 (+50)

  2. Денвер 5–3 (+53)

  3. ЛА Чарджерс 4–3 (+41)

  4. Лас-Вегас 2–6 (–66)

Восток НФК

  1. Вашингтон 6–2 (+60)

  2. Филадельфия 5–2 (+39)

  3. Даллас 3–4 (–48)

  4. НЙ Джайентс 2–6 (–58)

Север НФК

  1. Детройт 6–1 (+100)

  2. Грин-Бэй 6–2 (+46)

  3. Миннесота 5–2 (+51)

  4. Чикаго 4–3 (+44)

Юг НФК

  1. Атланта 5–3 (–1)

  2. Тампа-Бэй 4–4 (+22)

  3. Нью-Орлеан 2–6 (–21)

  4. Каролина 1–7 (–147)

Запад НФК

  1. Аризона 4–4 (–27)

  2. Сан-Франциско 4–4 (+28)

  3. Сиэтл 4–4 (–5)

  4. ЛА Рэмс 3–4 (–30)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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