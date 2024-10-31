НФЛ. 9-я неделя. «Джетс» сыграют с «Хьюстоном», «Баффало» против «Майами», другие матчи
Регулярный чемпионат
9-я неделя
1 ноября
Нью-Йорк Джетс – Хьюстон – 3.15
3 ноября
Атланта – Даллас – 21.00
Балтимор – Денвер – 21.00
Баффало – Майами – 21.00
Каролина – Нью-Орлеан – 21.00
Кливленд – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Вашингтон – 21.00
Теннесси – Нью-Ингленд – 21.00
Цинциннати – Лас-Вегас – 21.00
4 ноября
Аризона – Чикаго – 0.05
Филадельфия – Джексонвилл – 0.05
Грин-Бэй – Детройт – 0.25
Сиэтл – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25
Миннесота – Индианаполис – 4.20
ПРИМЕЧАНИЕ: команды, играющие дома, указаны первыми.
Восток АФК
Баффало 6–2 (+84)
Майами 2–5 (–60)
Нью-Ингленд 2–6 (–73)
НЙ Джетс 2–6 (–20)
Север АФК
Питтсбург 6–2 (+68)
Балтимор 5–3 (+33)
Цинциннати 3–5 (–8)
Кливленд 2–6 (–48)
Юг АФК
Хьюстон 6–2 (+9)
Индианаполис 4–4 (+3)
Джексонвилл 2–6 (–52)
Теннесси 1–6 (–76)
Запад АФК
Канзас-Сити 7–0 (+50)
Денвер 5–3 (+53)
ЛА Чарджерс 4–3 (+41)
Лас-Вегас 2–6 (–66)
Восток НФК
Вашингтон 6–2 (+60)
Филадельфия 5–2 (+39)
Даллас 3–4 (–48)
НЙ Джайентс 2–6 (–58)
Север НФК
Детройт 6–1 (+100)
Грин-Бэй 6–2 (+46)
Миннесота 5–2 (+51)
Чикаго 4–3 (+44)
Юг НФК
Атланта 5–3 (–1)
Тампа-Бэй 4–4 (+22)
Нью-Орлеан 2–6 (–21)
Каролина 1–7 (–147)
Запад НФК
Аризона 4–4 (–27)
Сан-Франциско 4–4 (+28)
Сиэтл 4–4 (–5)
ЛА Рэмс 3–4 (–30)
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