Дерек Карр сыграет против «Каролины» после пропуска 3 матчей

Стартовый квотербек «Нью-Орлеан Сейнтс» Дерек Карр восстановился от травмы. В воскресенье он примет участие в матче против «Каролина Пэнтерс».

Карр получил травму в матче 5-го тура против «Канзас-Сити Чифс». В его отсутствие место в стартовом составе получил новичок Спенсер Раттлер.

«Сейнтс» проиграли 6 последних встреч и занимают третье место в дивизионе Юг НФК с результатом 2–6.

За 5 неполных матчей Карр реализовал 70.3% передач на 989 ярдов с 8 тачдаунами при 4 перехватах. По пасовому рейтингу он занимает 8-е место в лиге.

Матч «Каролина» — «Нью-Орлеан» пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.