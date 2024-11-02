Дерек Карр сыграет против «Каролины» после пропуска 3 матчей
Стартовый квотербек «Нью-Орлеан Сейнтс» Дерек Карр восстановился от травмы. В воскресенье он примет участие в матче против «Каролина Пэнтерс».
Карр получил травму в матче 5-го тура против «Канзас-Сити Чифс». В его отсутствие место в стартовом составе получил новичок Спенсер Раттлер.
«Сейнтс» проиграли 6 последних встреч и занимают третье место в дивизионе Юг НФК с результатом 2–6.
За 5 неполных матчей Карр реализовал 70.3% передач на 989 ярдов с 8 тачдаунами при 4 перехватах. По пасовому рейтингу он занимает 8-е место в лиге.
Матч «Каролина» — «Нью-Орлеан» пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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