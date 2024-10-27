Владелец «Рейдерс» Марк Дэвис: «Мы не обменяем Макса Кросби»
Ди-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Макс Кросби останется в команде как минимум до конца сезона.
Об этом сообщил владелец клуба Марк Дэвис в письме порталу ESPN.
«Мы не обменяем Макса Кросби ни до, ни после дедлайна на обмены», — написано в письме.
Ранее сообщалось об интересе к Кросби со стороны «Детройт Лайонс», потерявших из-за травмы защитника Эйдена Хатчинсона.
27-летний Кросби в этом сезоне оформил 6.5 сэка. Он трижды за карьеру попадал в Матч звезд.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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