Владелец «Рейдерс» Марк Дэвис: «Мы не обменяем Макса Кросби»

Ди-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Макс Кросби останется в команде как минимум до конца сезона.

Об этом сообщил владелец клуба Марк Дэвис в письме порталу ESPN.

«Мы не обменяем Макса Кросби ни до, ни после дедлайна на обмены», — написано в письме.

Ранее сообщалось об интересе к Кросби со стороны «Детройт Лайонс», потерявших из-за травмы защитника Эйдена Хатчинсона.

27-летний Кросби в этом сезоне оформил 6.5 сэка. Он трижды за карьеру попадал в Матч звезд.