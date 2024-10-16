Том Брэди официально стал миноритарным владельцем «Рейдерс»

Владельцы клубов НФЛ одобрили кандидатуру бывшего квотербека «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди в качестве миноритарного владельца «Лас-Вегас Рейдерс».

Семикратному чемпиону НФЛ будут принадлежать 5% клуба.

Впервые о желании Брэди приобрести долю в «Рейдерс» стало известно в мае прошлого года. Сделка была отложена из-за разбирательств, не занижает ли владелец Марк Дэвис цену для Брэди, а также как это повлияет на карьеру экс-квотербека в качестве комментатора матчей НФЛ.

Будучи работником телекомпании FOX Брэди не может посещать встречи продакшна с представителями клубов и не имеет журналистского допуска на базы клубов, к игрокам и тренерам.

«Здорово, что Том Брэди хочет инвестировать в НФЛ. Игра для него очень важна. Он верит в ее будущее», — прокомментировал сделку комиссионер лиги Роджер Гуделл.

Брэди завершил карьеру после сезона 2022 года.