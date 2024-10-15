«Лас-Вегас» обменял Даванте Адамса в «Джетс». Ресивер воссоединится с Аароном Роджерсом
Ресивер «Лас-Вегас Рейдерс» Даванте Адамс обменян в «Нью-Йорк Джетс». Об этом сообщают инсайдеры Иэн Рапопорт и Адам Шефтер.
«Рейдерс» получат условное право выбора в 3-м раунде драфта, которое может превратиться в выбор 2-го раунда, если игрок выполнит ряд условий по индивидуальной статистике до конца сезона.
Также «Джетс» берут на себя всю причитающуюся игроку зарплату в нынешнем сезоне.
В новой команде Адамс воссоединится с квотербеком Аароном Роджерсом, с которым на протяжении 8 лет выступал за «Грин-Бэй Пэкерс».
После подписания контракта с «Джетс» Роджерс неоднократно заявлял, что хотел бы в будущем поиграть с Адамсом в одной команде.
Минувшей ночью «Джетс» уступили «Баффало Биллс», теперь их результат в регулярке 2–4. Ранее клуб отправил в отставку главного тренера Роберта Сале.
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