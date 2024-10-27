«Даллас» перевел раннинбека Дэлвина Кука из тренировочного состава в основной перед матчем с «Сан-Франциско»
Раннинбек Дэлвин Кук добавлен в основной состав «Даллас Каубойс».
Бывший игрок «Миннесота Вайкингс» подписал контракт с «Далласом» в августе и несколько месяцев провел в тренировочном составе.
«Даллас» — худшая команда в лиге по выносным ярдам (77.2 за игру). Рико Даудл и Эзикиел Эллиотт занесли только 2 выносных тачдауна.
29-летний Кук на протяжении 6 сезонов выступал за «Вайкингс». С 2019-го по 2022-й он ежегодно попадал в Матч звезд.
После сезона–2022 раннинбек был отчислен из «Миннесоты» после отказа пойти на сокращение зарплаты.
Прошлый сезон игрок провел в «Нью-Йорк Джетс» в качестве дублера Бриса Холла. За 15 матчей Кук вынес мяч 67 раз на 214 ярдов.
Матч «Сан-Франциско» — «Даллас» пройдет сегодня ночью и начнется в 3:20 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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