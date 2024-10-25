Кикер «Далласа» вынужден пропускать тренировки из-за попадания в число жюри присяжных
Кикер «Даллас Каубойс» Брэндон Обри пропустит несколько тренировок при подготовке к матчу против «Сан-Франциско Фотинайнерс», поскольку ему выпала роль присяжного в суде.
«Только подумаешь, что уже все видел в этой лиге, как происходит нечто подобное», — прокомментировал главный тренер «Каубойс» Майк Маккарти.
Обри в этом сезоне забил 17 из 19 филд-голов. Ему принадлежит рекорд нынешнего сезона по дальности филд-гола — 65 ярдов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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