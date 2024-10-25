Деандре Хопкинс поблагодарил «Теннесси» за обмен в «Канзас-Сити»
Ресивер «Канзас-Сити Чифс» Деандре Хопкинс поблагодарил свой бывший клуб «Теннесси Тайтенс» за организацию обмена в «Канзас-Сити Чифс».
«Спасибо [генеральному менеджеру] Рэну [Картону] и его команде за то, что обменяли меня в претендента на Супербоул. Могли ведь обменять меня куда угодно
Для меня это много значит. Когда знаешь, за что борешься, твоя игра выходит на новый уровень. Я не играл ни за что значимое пару лет, с тех пор, как мы с «Аризоной» стартовали с 8 побед», — сказал Хопкинс.
«Теннесси» в этом сезоне выиграл один матч. «Канзас-Сити» после 7 игровых недель идет без поражений.
32-летний Хопкинс за карьеру 5 раз становился участником Матча звезд.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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