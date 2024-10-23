«Канзас-Сити» обменял ресивера Деандре Хопкинса из «Теннесси»
«Канзас-Сити Чифс» и «Теннесси Тайтенс» согласовали обмен ресивера Деандре Хопкинса. Об этом сообщает инсайдер ESPN Адам Шефтер.
«Теннесси» получит выбор в 5-м раунде драфта, который может стать выбором в 4-м раунде, если «Чифс» выйдут в Супербоул, а Хопкинс отыграет 60% розыгрышей в нападении.
Также «Теннесси» возьмет на себя $2.5 млн из оставшейся 8-миллионной зарплаты игрока в этом сезоне.
«Чифс» потеряли троих ресиверов из-за травм в этом сезоне. Раши Райс выбыл до конца сезона из-за травмы колена в матче 4-го тура, Маркиз Браун повредил плечо до старта регулярки, а Джуджу Смит-Шустер травмировал заднюю поверхность бедра на прошлой неделе.
32-летний Хопкинс за карьеру трижды попадал в первую символическую сборную сезона (2017–2019) и 5 раз в Матч звезд.
«Канзас-Сити» станет 4-й командой в карьере ресивера после «Хьюстон Тексанс», «Аризона Кардиналс» и «Теннесси Тайтенс». Всего за карьеру Хопкинс набрал 12,528 ярдов и 79 тачдаунов на приеме.
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