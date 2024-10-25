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Ресивер «Денвера» Джош Рейнолдс получил два пулевых ранения

Принимающий «Денвер Бронкос» Джош Рейнолдс на прошлой неделе стал жертвой двух огнестрельных ранений.

Футболист находился в резерве для травмированных из-за сломанного пальца и не поехал с командой на матч против «Нью-Орлеан Сейнтс».

Подробности случившегося засекречены из-за активной фазы полицейского расследования. Известно, что арестованы двое подозреваемых, которым также предъявлено обвинение в убийстве.

Жизни Рейнолдса ничего не угрожает.

Рейнолдс перешел в «Денвер» в это межсезонье, подписав двухлетний контракт на $9 млн. За 5 матчей он поймал 12 передач на 183 ярда с одним тачдауном.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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Джош Рейнольдс
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