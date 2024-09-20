Главный тренер «Лайонс» продал дом в пригороде Детройта из-за нападок хулиганов
Возглавляющий «Детройт Лайонс» специалист Дэн Кэмпбелл вынужден был продать дом по соображениям безопасности.
Как сообщил местный телеканал Fox 2, в прошлом году домашний адрес Кэмпбелла был обнародован в интернете, после чего семья тренера неоднократно становилась жертвой пранкеров и хулиганов после поражений «Лайонс». Инциденты, произошедшие после проигранного «Детройтом» финала конференции, привели к тому, что Кэмпбелл обратился в полицию.
Дом, в котором жила семья Кэмпбелла, был построен в 2013 году для бывшего хоккеиста Игоря Ларионова.
Семья Кэмпбелла уже переехала в новое жилье.
Кэмпбелл возглавил «Лайонс» в 2021 году. В прошлом году команда впервые за 30 лет выиграла дивизион и одержала первую победу в плей-офф с 1991 года.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости