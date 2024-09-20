Главный тренер «Лайонс» продал дом в пригороде Детройта из-за нападок хулиганов

Возглавляющий «Детройт Лайонс» специалист Дэн Кэмпбелл вынужден был продать дом по соображениям безопасности.

Как сообщил местный телеканал Fox 2, в прошлом году домашний адрес Кэмпбелла был обнародован в интернете, после чего семья тренера неоднократно становилась жертвой пранкеров и хулиганов после поражений «Лайонс». Инциденты, произошедшие после проигранного «Детройтом» финала конференции, привели к тому, что Кэмпбелл обратился в полицию.

Дом, в котором жила семья Кэмпбелла, был построен в 2013 году для бывшего хоккеиста Игоря Ларионова.

Семья Кэмпбелла уже переехала в новое жилье.

Кэмпбелл возглавил «Лайонс» в 2021 году. В прошлом году команда впервые за 30 лет выиграла дивизион и одержала первую победу в плей-офф с 1991 года.