«Джетс» дали разрешение Хаасону Реддику искать обмен. Игрок недавно сменил агента

Пас-рашер «Нью-Йорк Джетс» Хаасон Реддик, обменянный весной в команду, вскоре может вновь сменить место работы.

Клуб из Нью-Йорка разрешил агентам защитника искать потенциального покупателя.

Реддик не договорился с «Джетс» о долгосрочном контракте и бойкотировал тренировки и игры с начала сезона.

На прошлой неделе Реддик расстался с агентством, представляшим его интересы, и нанял известного агента Дрю Розенхауса.

«Джетс» предлагали Реддику однолетний контракт, но игрок отказался.