«Джетс» дали разрешение Хаасону Реддику искать обмен. Игрок недавно сменил агента
Пас-рашер «Нью-Йорк Джетс» Хаасон Реддик, обменянный весной в команду, вскоре может вновь сменить место работы.
Клуб из Нью-Йорка разрешил агентам защитника искать потенциального покупателя.
Реддик не договорился с «Джетс» о долгосрочном контракте и бойкотировал тренировки и игры с начала сезона.
На прошлой неделе Реддик расстался с агентством, представляшим его интересы, и нанял известного агента Дрю Розенхауса.
«Джетс» предлагали Реддику однолетний контракт, но игрок отказался.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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