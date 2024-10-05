Даванте Адамс хочет перейти в «Нью-Йорк Джетс». При этом ресивер выложил в сторис изображение Эдгара Аллана По
Ресивер «Лас-Вегас Рейдерс» Даванте Адамс предпочел бы перейти в «Нью-Йорк Джетс». Об этом сообщает официальный сайт НФЛ со ссылкой на многочисленные источники.
Адамс 8 лет выступал в «Грин-Бэй Пэкерс» с нынешним квотербеком «Джетс» Аароном Роджерсом.
При этом Адамс открыт и к другим предложениям. О возможности его обмена у «Лас-Вегаса» уже интересовались представители «Нью-Орлеан Сейнтс», «Питтсбург Стилерс», «Балтимор Рейвенс», «Баффало Биллс», «Даллас Каубойс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс».
Вчера ресивер опубликовал в сторис изображение поэта Эдгара Аллана По, в честь стихотворения которого были названы «Балтимор Рейвенс». Следом Адамс привел цитату По: «Не верьте ничему, что слышите, и только половине того, что видите».
Даванте Адамс попадал в Матч звезд 6 лет подряд — с 2017-го по 2022-й. На протяжении 4 последних сезонов он набирает более тысячи ярдов на приеме.
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