Впервые в истории НФЛ сразу 3 команды с квотербеками-новичками имеют положительный баланс побед и поражений
К пятому туру регулярного сезона НФЛ 3 команды, в стартовых составах которых играют квотербеки-новички, выиграли больше матчей, чем проиграли.
«Вашингтон Коммандерс» с Джейденом Дэниелсом возглавляют дивизион Восток НФК с результатом 4–1. «Чикаго Беарс» с Кейлебом Уильямсом и «Денвер Бронкос» с Бо Никсом выиграли 3 матча при 2 поражениях.
В истории НФЛ такого еще не происходило.
В 6-м туре дебютируют еще два квотербека с весеннего драфта — Дрейк Мэй («Нью-Ингленд Пэтриотс») и Спенсер Раттлер («Нью-Орлеан Сейнтс»).
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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