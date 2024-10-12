Впервые в истории НФЛ сразу 3 команды с квотербеками-новичками имеют положительный баланс побед и поражений

К пятому туру регулярного сезона НФЛ 3 команды, в стартовых составах которых играют квотербеки-новички, выиграли больше матчей, чем проиграли.

«Вашингтон Коммандерс» с Джейденом Дэниелсом возглавляют дивизион Восток НФК с результатом 4–1. «Чикаго Беарс» с Кейлебом Уильямсом и «Денвер Бронкос» с Бо Никсом выиграли 3 матча при 2 поражениях.

В истории НФЛ такого еще не происходило.

В 6-м туре дебютируют еще два квотербека с весеннего драфта — Дрейк Мэй («Нью-Ингленд Пэтриотс») и Спенсер Раттлер («Нью-Орлеан Сейнтс»).