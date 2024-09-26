Джейден Дэниелс попал в число лучших игроков третьего тура НФЛ. Квотербек «Вашингтона» установил рекорд по точности передач для новичков

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам третьего тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен. В матче против «Джексонвилл Джегуарс» (47:10) он отдал 23 точных передачи из 30 (76.7%) на 263 ярда с 4 тачдаунами без перехватов. Также Аллен стал лучшим в команде по выносным ярдам (44).

В Национальной конференции был отмечен квотербек «Вашингтон Коммандерс» Джейден Дэниелс. В игре против «Цинциннати Бенгалс» (38:33) новичок отдал 21 из 23 точных передач (91.3% — рекорд за матч для новичков) на 254 ярда с 2 тачдаунами без перехватов. Также Дэниелс набрал 39 ярдов и 1 тачдаун на выносе.

В защите лучшими стали ди-бек «Индианаполис Колтс» Джейлон Джонс и лайнбекер «Миннесота Вайкингс» Джонатан Гринард. Джонс сделал 2 перехвата и 5 захватов в игре против «Чикаго Беарс» (21:16). Гринард оформил 3 сэка и 4 захвата в матче против «Хьюстон Тексанс» (34:7).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан кикер «Денвер Бронкос» Уил Лац, забивший все 4 филд-гола в матче против «Тампа-Бэй Бакканирс» (26:7). Кикер забил еще пару экстра-пойнтов и принес своей команде 14 очков.

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван пантер «Детройт Лайонс» Джек Фокс. Из 5 пантов, пробитых их во время матча с «Аризона Кардиналс» (20:13), 4 приземлились в пределах 20-ярдовой линии от зачетной зоны соперника. В среднем Фокс набирал по 49.4 ярда за пант.