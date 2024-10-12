Уилл Левис вернется в стартовый состав «Теннесси» на матч с «Индианаполисом»
Стартовый квотербек «Теннесси Тайтенс» Уилл Левис восстановился от травмы плеча и выйдет с первых минут на поле в матче 6-го тура регулярного сезона против «Индианаполис Колтс».
Об этом сообщил главный тренер команды Брайан Кэллахен.
Левис получил травму в матче 4-го тура против «Майами Долфинс». Вместо него вышел дублер Мейсон Рудолф и привел команду к первой победе в сезоне.
В 5-м туре у «Теннесси» была неделя отдыха.
Левис в нынешнем сезоне реализовал 68.4% передач на 604 ярда с 4 тачдаунами, однако лидирует в НФЛ по потерям мяча: 6 перехватов и 3 потерянных фамбла.
Матч «Теннесси» — «Индианаполис» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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