«Теннесси» обменял квотербека Малика Уиллиса в «Грин-Бэй»

Квотербек Малик Уиллис был обменян из «Теннесси Тайтенс» в «Грин-Бэй Пэкерс». В качестве компенсации «Пэкерс» отдали право выбора в 7-м раунде драфта 2025 года.

Уиллис был выбран «Титанами» в 3-м раунде драфта–2022. В дебютном сезоне он провел 3 игры в стартовом составе, выполнил 50.8% передач на 276 ярдов с 3 перехватами без тачдаунов.

В прошлом сезоне Уиллис предпринял только 5 попыток паса.

На тренировочных сборах Уиллис проиграл конкуренцию Уиллу Левису и Мейсону Рудолфу.

В «Грин-Бэй» квотербек будет дублером Джордана Лава.