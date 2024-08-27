«Теннесси» обменял квотербека Малика Уиллиса в «Грин-Бэй»
Квотербек Малик Уиллис был обменян из «Теннесси Тайтенс» в «Грин-Бэй Пэкерс». В качестве компенсации «Пэкерс» отдали право выбора в 7-м раунде драфта 2025 года.
Уиллис был выбран «Титанами» в 3-м раунде драфта–2022. В дебютном сезоне он провел 3 игры в стартовом составе, выполнил 50.8% передач на 276 ярдов с 3 перехватами без тачдаунов.
В прошлом сезоне Уиллис предпринял только 5 попыток паса.
На тренировочных сборах Уиллис проиграл конкуренцию Уиллу Левису и Мейсону Рудолфу.
В «Грин-Бэй» квотербек будет дублером Джордана Лава.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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