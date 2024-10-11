Координатора нападения «Джетс» Натаниэла Хэкетта лишили права назначать комбинации
Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Йорк Джетс» Джефф Улбрик лишил координатора нападения Натаниэла Хэкетта права заниматься плейколлингом.
Теперь назначать комбинации в нападении будет тренер квотербеков и координатор пасовой игры Тодд Даунинг.
По сведениям инсайдеров, аналогичный ход до своего увольнения собирался сделать бывший главный тренер нью-йоркской команды Роберт Сале.
Хэкетт был назначен на нынешнюю должность из-за хороших отношений с квотербеком Аароном Роджерсом, с которым они 3 года работали в «Грин-Бэй Пэкерс».
В прошлом сезоне Хэкетт возглавил «Денвер Бронкос», но был уволен еще до окончания дебютного сезона при результате 4–11.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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