Координатора нападения «Джетс» Натаниэла Хэкетта лишили права назначать комбинации

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Йорк Джетс» Джефф Улбрик лишил координатора нападения Натаниэла Хэкетта права заниматься плейколлингом.

Теперь назначать комбинации в нападении будет тренер квотербеков и координатор пасовой игры Тодд Даунинг.

По сведениям инсайдеров, аналогичный ход до своего увольнения собирался сделать бывший главный тренер нью-йоркской команды Роберт Сале.

Хэкетт был назначен на нынешнюю должность из-за хороших отношений с квотербеком Аароном Роджерсом, с которым они 3 года работали в «Грин-Бэй Пэкерс».

В прошлом сезоне Хэкетт возглавил «Денвер Бронкос», но был уволен еще до окончания дебютного сезона при результате 4–11.