Главный тренер «Джетс» Роберт Сале отправлен в отставку после 2 побед в 5 матчах
«Нью-Йорк Джетс» уволили главного тренера Роберта Сале после поражения от «Миннесота Вайкингс» в лондонском матче (17:23).
На старте сезона «Джетс» выиграли 2 из 5 матчей.
Сале возглавил команду из Нью-Йорка в 2021 году. За 4 неполных сезона он выиграл 20 матчей и проиграл 36. «Джетс» дважды финишировали последними в дивизионе, а в прошлом году заняли третье место.
И.о. главного тренера стал координатор защиты Джефф Улбрик.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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