Главный тренер «Джетс» Роберт Сале отправлен в отставку после 2 побед в 5 матчах

«Нью-Йорк Джетс» уволили главного тренера Роберта Сале после поражения от «Миннесота Вайкингс» в лондонском матче (17:23).

На старте сезона «Джетс» выиграли 2 из 5 матчей.

Сале возглавил команду из Нью-Йорка в 2021 году. За 4 неполных сезона он выиграл 20 матчей и проиграл 36. «Джетс» дважды финишировали последними в дивизионе, а в прошлом году заняли третье место.

И.о. главного тренера стал координатор защиты Джефф Улбрик.