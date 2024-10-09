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Дрейк Мэй дебютирует в стартовом составе «Пэтриотс» в воскресном матче

Тренерский штаб «Нью-Ингленд Пэтриотс» принял решение выпустить квотербека-новичка Дрейка Мэя в стартовом составе на матч против «Хьюстон Тексанс».

Об этом сообщил инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

Мэй был выбран под третьим номером на весеннем драфте.

Выигравший конкуренцию на тренировочных сборах квотербек Джакоби Бриссетт в матче 5-го тура против «Майами Долфинс» реализовал 52.9% передач на 160 ярдов без тачдаунов и перехватов. «Пэтриотс» уступили со счетом 10:15.

Пасовое нападение «Нью-Ингленда» — последнее в лиге по набранным ярдам. Бриссетт ни разу за игру не набрал 200 пасовых ярдов, у него в активе только 2 пасовых тачдауна.

При этом Бриссетт испытывает самое высокое давление среди всех квотербеков НФЛ — в 50% дропбэков.

Матч «Нью-Ингленд» — «Хьюстон» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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