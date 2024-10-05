Раннинбек «Пэтриотс» Рамондрей Стивенсон потерял место в стартовом составе из-за потерь мяча

Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джерод Мэйо в преддверии матча с «Майами Долфинс» заявил, что вместо раннинбека Рамондрея Стивенсона в стартовом составе будет выходить Антонио Гибсон.

Стивенсон допускал потерю мяча в каждом из 4 матчей нынешнего сезона.

«Нельзя постоянно твердить о том, что надо беречь мяч, и при этом давать ему львиную долю игрового времени. Таким образом мы оставляем послание для игроков — есть вещи, на которые мы не имеем права. Особенно учитывая уровень нашей команды на данный момент», — сказал Мэйо.

Стивенсон в этом сезоне вынес мяч 65 раз на 267 ярдов (4.1 ярда в среднем) и заработал 2 тачдауна. Из 4 фамблов игроки «Пэтриотс» смогли сохранить владение в двух случаях.

Матч «Нью-Ингленд» — «Майами» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.