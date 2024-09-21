Джакоби Бриссетт останется стартовым квотербеком «Пэтриотс», несмотря на дебют Дрейка Мэя
Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джерод Мэйо заявил, что квотербек Джакоби Бриссетт продолжит играть в стартовом составе.
В концовке матча против «Нью-Йорк Джетс» (3:24), который прошел в ночь с четверга на пятницу, Бриссетта сменил новичок Дрейк Мэй.
Бриссетт в матче с «Джетс» реализовал 12 из 18 передач на 98 ярдов и попал под сэк 5 раз. По сезону его статистика выглядит так: 42 из 69 передач на 368 ярдов с 1 тачдауном без перехватов.
«Пэтриотс» выиграли один матч из трех на старте сезона.
Дрейк Мэй, выбранный под третьим номером на весеннем драфте, провел единственный драйв и реализовал 4 из 8 передач на 22 ярда, а также набрал 12 ярдов на выносе.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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