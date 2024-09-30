Ресивер «Чифс» Раши Райс может досрочно завершить сезон из-за травмы колена
Принимающий «Канзас-Сити Чифс» Раши Райс получил травму колена в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс».
Как сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт, в клубе опасаются, что речь идет о порванных крестообразных связках. В таком случае игрок пропустит остаток сезона.
Сегодня Райсу сделают МРТ.
Травму ресивер получил в эпизоде, когда квотербек «Чифс» Патрик Махоумс бросил перехват. Пытаясь захватить защитника «Чарджерс» Кристиана Фултона, Махоумс влетел в колено Райсу.
Райс был самым продуктивным ресивером действующих чемпионов в этом сезоне. К матчу 4-го тура он подошел с 24 приемами на 288 ярдов с двумя тачдаунами.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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