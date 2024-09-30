Ресивер «Чифс» Раши Райс может досрочно завершить сезон из-за травмы колена

Принимающий «Канзас-Сити Чифс» Раши Райс получил травму колена в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс».

Как сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт, в клубе опасаются, что речь идет о порванных крестообразных связках. В таком случае игрок пропустит остаток сезона.

Сегодня Райсу сделают МРТ.

Травму ресивер получил в эпизоде, когда квотербек «Чифс» Патрик Махоумс бросил перехват. Пытаясь захватить защитника «Чарджерс» Кристиана Фултона, Махоумс влетел в колено Райсу.

Райс был самым продуктивным ресивером действующих чемпионов в этом сезоне. К матчу 4-го тура он подошел с 24 приемами на 288 ярдов с двумя тачдаунами.