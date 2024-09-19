«Канзас-Сити» подписал Карима Ханта. Раннинбек вернулся в клуб спустя 6 лет
«Канзас-Сити Чифс» подписали контракт с раннинбеком Каримом Хантом.
Ранее травму получил ведущий раннинбек команды Айзея Пачеко. Из-за перелома ноги Пачеко пропустит от месяца до полутора.
Хант начинал профессиональную карьеру в «Чифс» и в дебютный сезон стал лидером НФЛ по ярдам на выносе (1,327), попав в Матч звезд.
По ходу второго сезона Хант был отчислен из клуба после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как раннинбек кидает женщину на землю и пинает ногами.
Отбыв дисквалификацию, Хант присоединился к «Кливленд Браунс», где провел последние 5 сезонов в качестве игрока ротации.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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