  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Канзас-Сити» подписал Карима Ханта. Раннинбек вернулся в клуб спустя 6 лет

«Канзас-Сити Чифс» подписали контракт с раннинбеком Каримом Хантом.

Ранее травму получил ведущий раннинбек команды Айзея Пачеко. Из-за перелома ноги Пачеко пропустит от месяца до полутора.

Хант начинал профессиональную карьеру в «Чифс» и в дебютный сезон стал лидером НФЛ по ярдам на выносе (1,327), попав в Матч звезд.

По ходу второго сезона Хант был отчислен из клуба после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как раннинбек кидает женщину на землю и пинает ногами.

Отбыв дисквалификацию, Хант присоединился к «Кливленд Браунс», где провел последние 5 сезонов в качестве игрока ротации.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoКанзас-Сити
травмы
logoКарим Хант
logoАйзейя Пачеко
Рекомендуем
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 3-я неделя. «Нью-Йорк Джетс» сыграют с «Нью-Ингленд», «Индианаполис» против «Чикаго», другие матчи
6сегодня, 06:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НФЛ. 3-я неделя. «Нью-Йорк Джетс» сыграют с «Нью-Ингленд», «Индианаполис» против «Чикаго», другие матчи
6сегодня, 06:10
НФЛ. 2-я неделя. «Филадельфия» сыграла с «Атлантой» и другие результаты
7617 сентября, 06:14
«Каролина» сменила стартового квотербека после двух поражений в начале сезона
216 сентября, 19:06
Кристиан Маккэффри пропустит матч с «Миннесотой». «Сан-Франциско» может отправить раннинбека в резерв для травмированных
14 сентября, 10:25
Туа Танговаилоа не доиграл матч с «Биллс» из-за сотрясения мозга. Это уже третья подобная травма в карьере квотербека
614 сентября, 09:48
Крис Босвелл попал в число лучших игроков первого тура. Кикер набрал все 18 очков «Питтсбурга» в матче
112 сентября, 08:52
НФЛ. 1-я неделя. «Детройт» обыграл «ЛА Рэмс» и другие результаты
15610 сентября, 07:24
Квотербек «Пэкерс» Джордан Лав пропустит от 3 до 6 недель из-за травмы колена
9 сентября, 18:40
Кендрик Ламар выступит в перерыве Супербоула LIX
19 сентября, 17:52
Прескотт подписал с «Далласом» контракт на $230 млн. Теперь это самый высокооплачиваемый квотербек НФЛ
108 сентября, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Долфинс» поместили Танговаилоа в резерв для травмированных. Квотербек вернется не раньше 27 октября
1сегодня, 11:47
Остин Зайберт попал в число лучших игроков второго тура НФЛ. Кикер установил рекорд «Вашингтона» по числу забитых филд-голов за матч
3сегодня, 09:40
Защитник «Балтимора» Нейт Уиггинс попал в автомобильную аварию и пропустит матч против «Лас-Вегаса»
14 сентября, 16:31
Ресивер «Чифс» Маркиз Браун пропустит несколько месяцев после операции на плече
14 сентября, 14:29
Джордан Лав может принять участие в матче с «Индианаполисом». Ранее ему прогнозировали возвращение в срок от 3 до 6 недель
14 сентября, 12:28
Суд обязал Эдриена Питерсона продать активы, чтобы выплатить долг в $12 миллионов
11 сентября, 20:53
Ди-тэкл «Каролины» Деррик Браун выбыл до конца сезона. В прошлом году защитник впервые попал в Матч звезд
111 сентября, 20:20
На Дешона Уотсона вновь подали в суд за домогательства. НФЛ пока не планирует дисквалифицировать игрока
11 сентября, 19:38
В «Питтсбурге» готовятся провести второй матч подряд с Филдсом в качестве стартового квотербека
111 сентября, 19:08
«Кливленд» подписал победителя Супербоула Кадериуса Тоуни в тренировочный состав
10 сентября, 14:10