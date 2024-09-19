«Канзас-Сити» подписал Карима Ханта. Раннинбек вернулся в клуб спустя 6 лет

«Канзас-Сити Чифс» подписали контракт с раннинбеком Каримом Хантом.

Ранее травму получил ведущий раннинбек команды Айзея Пачеко. Из-за перелома ноги Пачеко пропустит от месяца до полутора.

Хант начинал профессиональную карьеру в «Чифс» и в дебютный сезон стал лидером НФЛ по ярдам на выносе (1,327), попав в Матч звезд.

По ходу второго сезона Хант был отчислен из клуба после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как раннинбек кидает женщину на землю и пинает ногами.

Отбыв дисквалификацию, Хант присоединился к «Кливленд Браунс», где провел последние 5 сезонов в качестве игрока ротации.