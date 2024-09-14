Ресивер «Чифс» Маркиз Браун пропустит несколько месяцев после операции на плече

Ресивер «Канзас-Сити Чифс» Маркиз Браун вынужден будет лечь на операцию, после чего его ждет длительный процесс восстановления.

Браун повредил сустав плеча во время предсезонной подготовки. Изначально в «Чифс» рассчитывали обойтись без операции, но консервативный метод лечения не сработал.

«Мы говорим не о неделях, а о месяцах», — сказал главный тренер «Чифс» Энди Рид, отвечая на вопрос о сроках восстановления игрока.

Браун был подписан действующими чемпионами Супербоула в это межсезонье.