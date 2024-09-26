Защитник Янник Ингакуэй подписал контракт с «Балтимором»
«Балтимор Рейвенс» подписали в тренировочный состав 29-летнего свободного агента Янника Ингакуэя.
Ингакуэй выступал за «Рейвенс» в 2020 году после обмена из «Миннесота Вайкингс».
В прошлом сезоне пас-рашер выступал за «Чикаго» и оформил 4 сэка, 7 ударов квотербека и 22 захвата за 13 матчей.
За 3 матча защитники «Балтимора» совершили 10 сэков и занимают 9-е место по этому показателю в лиге. Из 4 топовых пас-рашеров только Кайл Ван Ной старше 25 лет.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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