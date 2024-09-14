Защитник «Балтимора» Нейт Уиггинс попал в автомобильную аварию и пропустит матч против «Лас-Вегаса»
Выбранный «Балтимор Рейвенс» в первом раунде драфта НФЛ корнербек Нейт Уиггинс не сыграет в ближайшем матче с «Лас-Вегас Рейдерс».
Защитник попал в автомобильную аварию. В отчете «Балтимора» о травмированных указано, что Уиггинс не сыграет из-за повреждения шейного отдела.
«Он здоров. Он в порядке. Просто не сможет сыграть. Ничего серьезного», — прокомментировал главный тренер «Рейвенс» Джон Харбо.
С начала лета Уиггинс стал уже четвертым игроком «Рейвенс», попавшим в автомобильную аварию, после тайт-энда Марка Эндрюса и лайнбекеров Кайла Ван Ноя и Джоша Росса.
В первом матче сезона против «Канзас-Сити Чифс» Уиггинс сыграл 17 снэпов в защите и сделал 2 захвата.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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