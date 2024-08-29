Джакоби Бриссетт назначен стартовым квотербеком «Пэтриотс» на сезон

Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джерод Мэйо выбрал Джакоби Бриссетта на роль стартового квотербека команды в регулярном сезоне.

Выбранный под третьим номером на весеннем драфте новичок Дрейк Мэй начнет сезон на скамейке запасных.

Несмотря на то, что Бриссетт был фаворитом на место в стартовом составе с самого начала межсезонья, Мэйо на неделе заявлял, что Мэй переиграл Бриссетта в играх предсезонки.

За карьеру Бриссетт провел 48 матчей в стартовом составе команд НФЛ, в том числе в «Кливленд Браунс» в сезоне–2022, где тогда работал нынешний координатор «Пэтриотс» Алекс Ван Пелт.

Бриссетт отыграл 3 матча за «Пэтриотс» в 2016 году, когда Том Брэди отбывал дисквалификацию. Позже квотербек выступал за «Индианаполис Колтс», «Майами Долфинс» и «Вашингтон Коммандерс».

За карьеру Бриссетт набрал 10,574 пасовых ярда и бросил 51 тачдаун при 23 перехватах.