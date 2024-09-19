«Долфинс» поместили Танговаилоа в резерв для травмированных. Квотербек вернется не раньше 27 октября

Клуб «Майами Долфинс» добавил квотербека Туа Танговаилоа в резерв для травмированных после того, как он заработал сотрясение мозга в матче с «Баффало Биллс».

Танговаилоа в обязательном порядке пропустит минимум 4 ближайших матча: против «Сиэтл Сихокс», «Теннесси Тайтенс», «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Индианаполис Колтс».

Это сотрясение стало для квотербека «Майами» четвертым за футбольную карьеру. Перед прошлым сезоном Танговаилоа рассматривал вариант с завершением карьеры. Сейчас он сообщил, что не планирует заканчивать с футболом.

В отсутствие Танговаилоа стартовым квотербеком «Долфинс» будет Скайлер Томпсон. Клуб также подписал Тайлера Хантли из тренировочного состава «Балтимор Рейвенс».

Матч «Сиэтл» — «Майами» пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.