«Долфинс» поместили Танговаилоа в резерв для травмированных. Квотербек вернется не раньше 27 октября
Клуб «Майами Долфинс» добавил квотербека Туа Танговаилоа в резерв для травмированных после того, как он заработал сотрясение мозга в матче с «Баффало Биллс».
Танговаилоа в обязательном порядке пропустит минимум 4 ближайших матча: против «Сиэтл Сихокс», «Теннесси Тайтенс», «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Индианаполис Колтс».
Это сотрясение стало для квотербека «Майами» четвертым за футбольную карьеру. Перед прошлым сезоном Танговаилоа рассматривал вариант с завершением карьеры. Сейчас он сообщил, что не планирует заканчивать с футболом.
В отсутствие Танговаилоа стартовым квотербеком «Долфинс» будет Скайлер Томпсон. Клуб также подписал Тайлера Хантли из тренировочного состава «Балтимор Рейвенс».
Матч «Сиэтл» — «Майами» пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.
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