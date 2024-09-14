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Туа Танговаилоа не доиграл матч с «Биллс» из-за сотрясения мозга. Это уже третья подобная травма в карьере квотербека

Стартовый квотербек «Майами Долфинс» Туа Танговаилоа получил сотрясение мозга в матче 2-го тура НФЛ против «Баффало Биллс» (10:31).

За 4:24 до конца 3-й четверти квотербек «Майами» при выносе вперед врезался в сейфти «Биллс» Дамара Хэмлина.

Танговаилоа не смог продолжить игру. На поле его заменил Скайлер Томпсон.

В 2022 году Танговаилоа заработал два сотрясения мозга и суммарно пропустил 5 матчей. Позже квотербек признавался, что рассматривал вариант с завершением карьеры перед сезоном–2023.

Главный тренер «Долфинс» Майк Макдэниел заявил, что сроки восстановления квотербека пока неизвестны.

В это межсезонье «Майами» подписал с Танговаилоа 4-летний контракт на $212.4 млн.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoМайами
травмы
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